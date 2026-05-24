Женщина подавилась шашлыком и умерла в Подмосковье

Москва24 мая Вести.В Московской области 63-летняя женщина насмерть подавилась шашлыком. Как сообщает Telegram-канал "112", врачи пытались оказать женщине помощь, однако спасти ее не удалось.

Трагедия произошла в частном доме, расположенном в деревне Кикино в Дмитровском муниципальном округе.

63-летняя Татьяна Т. ела мясо и подавилась. После этого она начала хрипеть и потеряла сознание. Приехавшие медики не смогли спасти женщину — она скончалась говорится в сообщении источника

Ранее стало известно о смерти девушки, которая впала в кому после того, как подавилась кусочком яблока.