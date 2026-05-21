В Петербурге умерла девушка, которая оказалась в коме из-за кусочка яблока

Москва21 мая Вести.В Санкт-Петербурге спустя 9 месяцев комы умерла ветеринарный врач из Тольятти Елизавета Якунинских, которая впала в такое состояние, подавившись кусочком яблока. Об этом сообщили в клинике "Альтернативавет", где она работала.

С глубоким сожалением сообщаем о том, что сегодня ночью остановилось сердце Елизаветы Якунинских. Ее уход стал большой утратой не только для семьи, коллег, но и для всех тех, кому она помогала говорится в некрологе на официальной странице ветклиники во "ВКонтакте"

В августе 2025 года девушка попала в больницу после того, как случайно подавилось фруктом. У нее остановилось сердце, она перестала дышать, наступила клиническая смерть. Чтобы спасти пациентку, врачи ввели ее в искусственную кому.

Несмотря на усилия врачей ее родного города и Северной столицы, нарушения в организме оказались слишком серьезными. Ей было 25 лет.