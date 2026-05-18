Москва18 маяВести.В Свердловской области пенсионерка впала в кому, вдохнув аромат подаренного на день рождения букета цветов. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Врачи спасли 62-летнюю пациентку в состоянии гипотиреоидной комы, замаскированной под аллергию на цветы… Анализ на ТТГ показал значение более 50 — налицо запущенный гипотиреозговорится в официальном Telegram-канале Минздрава
По данным специалистов, женщина получила букет на день рождения, после чего у нее проявились признаки аллергии. Стал нарастать отек, именинница задыхалась, а после потеряла сознание.
Прибывшие медики скорой доставили пациентку в больницу, где ее подключили к аппарату ИВЛ и начали противошоковую терапию. Однако она не принесла нужных результатов.
Врачей насторожила тотальная распространенность отеков в сочетании с облысением женщины: лицо выглядело как "луна", глаза угадывались только по ресницам, отечными были живот, руки и ногиотмечает пресс-служба Минздрава
Отмечается, что подобное состояние встречается крайне редко, оно считается весьма опасным и приводит к смерти в 50-80% случаев. Несмотря на сложность ситуации, состояние пациентки удалось стабилизировать, через месяц отеки полностью ушли. Пенсионерку выписали домой на реабилитацию в удовлетворительном состоянии.