В Подмосковье возбудили дело об убийстве пропавшей в середине июля женщины

Дело об убийстве пропавшей женщины возбудили в Подмосковье В Подмосковье возбудили дело об убийстве пропавшей в середине июля женщины

Москва29 июл Вести.В подмосковном Одинцово возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы, пропавшей без вести в середине июля. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Отмечается, что с заявлением о безвестном исчезновении обратились родные женщины. Ее тело было обнаружено в лесополосе.

Следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве 39-летней местной жительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сказано в сообщении

В рамках расследования назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

По информации SHOT, 17 июля женщина со своим кавалер-кинг-чарльз-спаниелем вышла из ЖК "Ромашково" в Одинцовском округе и исчезла. Спустя несколько дней поисковики нашли собаку, а неподалеку обнаружили тело ее хозяйки с признаками насильственной смерти. По словам родных, к преступлению может быть причастен ее сожитель. Предварительно, он покинул Россию сразу после исчезновения женщины и может скрываться в Турции.