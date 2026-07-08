Жительница Ачинска призналась, что убила 5-летнюю дочь из неприязни к мужу Женщина, чью дочь нашли мертвой в Ачинске, рассказала об убийстве ребенка

Москва8 июл Вести.Задержана жительница Ачинска Красноярского края, обвиняемая в убийстве собственной пятилетней дочери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета в MAX.

По данным СК, женщина признала вину в совершении преступления.

В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу говорится в заявлении ведомства

По версии следствия, 27 июня в Ачинске 32-летняя подозреваемая вывела дочь на улицу из квартиры, якобы чтобы сделать покупки в магазине. Вместо этого она привела ребенка в безлюдное место к железной дороге, задушила и оставила тело в растительности на насыпи. Труп удалось найти 5 июля.

После этого женщина проехала автостопом через Красноярск и Томск в Новосибирск, где правоохранителям удалось ее обнаружить.

В ближайшее время задержанной предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Кроме того, будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.