Полиция вернула в Ачинск из Новосибирска подозреваемую в убийстве дочери 5 лет

В Красноярский край вернули жительницу Ачинска, подозреваемую в убийстве дочери Полиция вернула в Ачинск из Новосибирска подозреваемую в убийстве дочери 5 лет

Москва9 июл Вести.Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД России по Новосибирской области нашли пропавшую жительницу Ачинска, подозреваемую в убийстве пятилетней дочери, сообщила пресс-служба управления в мессенджере МАХ.

Женщина была задержана сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Новосибирску в одном из торговых центров областного центра при помощи системы FindFace. Предварительно установлено, что женщина добралась до Новосибирска автостопом отметили в пресс-службе

Женщину вернули в Ачинск для проведения следственных действий. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.