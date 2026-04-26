В Подмосковье арестована подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери

Арестована иностранка, подозреваемая в убийстве новорожденной дочери в Серпухове В Подмосковье арестована подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери

Москва26 апр Вести.Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для иностранки, подозреваемой в убийстве своей новорожденной дочери в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По ходатайству следователя следственного отдела по г.Серпухов ГСУ СК России по Московской области судом арестована женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

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