Москва24 апрВести.В подмосковном Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.
В Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка… В ходе допроса дала следователю признательные показанияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Тело младенца с колото-резаными ранами нашли 21 апреля, во вторник, за мусорной площадкой на улице Ленина в поселке Большевик. Благодаря проведенной ДНК-экспертизе удалось установить личность матери, ею оказалась 28-летняя иностранка.
Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.