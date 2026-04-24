Иностранку задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери в Подмосковье

По делу об убийстве новорожденной девочки в Подмосковье задержана ее мать Иностранку задержали по подозрению в убийстве новорожденной дочери в Подмосковье

Москва24 апр Вести.В подмосковном Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорожденной дочери. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

В Серпухове задержана женщина, подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка… В ходе допроса дала следователю признательные показания говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Тело младенца с колото-резаными ранами нашли 21 апреля, во вторник, за мусорной площадкой на улице Ленина в поселке Большевик. Благодаря проведенной ДНК-экспертизе удалось установить личность матери, ею оказалась 28-летняя иностранка.

Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте подозреваемой.