СК возбудил дело об убийстве новорожденного в Нововоронеже

В Нововоронеже мать убила новорожденного ребенка после родов СК возбудил дело об убийстве новорожденного в Нововоронеже

Москва20 июл Вести.В Нововоронеже следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Отмечается, что трагедия произошла в квартире на улице Космонавтов.

Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве матерью новорожденного после трагедии в пятиэтажке в Нововоронеже. На теле младенца обнаружили признаки насильственной смерти говорится в публикации

Тела женщины и младенца обнаружили в съемной квартире на минувшей неделе. По данным источника, мать убила ребенка сразу после родов. Тело мальчика нашли в пакете в соседней комнате.

Соседи рассказали, что в момент родов в квартире находилась девятилетняя девочка, вызвавшая полицию. Она просила о помощи и говорила, что ее мама умирает.

Семья заселилась в эту квартиру около трех недель назад. жалоб от соседей не поступало. Семья не состояла на профилактическом учете.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизу. Обстоятельства смерти матери устанавливаются.