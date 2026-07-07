Возбуждено дело против матери, подозреваемой в убийстве сына в Амурской области

В Амурской области возбуждено дело против матери, подозреваемой в убийстве сына Возбуждено дело против матери, подозреваемой в убийстве сына в Амурской области

Москва7 июл Вести.Следственные органы Амурской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего малолетнего ребенка с особой жестокостью. Тело 12-летнего мальчика обнаружили вечером 6 июля в квартире в Благовещенске, сообщает региональное СУ СКР.

Дело заведено по п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемая — мать ребенка — задержана, следствие ходатайствует о ее аресте.

В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.