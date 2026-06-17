В Ростове-на-Дону возбуждено дело после обнаружения тела младенца в мусорке

Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорке в Ростове-на-Дону В Ростове-на-Дону возбуждено дело после обнаружения тела младенца в мусорке

Москва17 июн Вести.В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Накануне правоохранителям поступило сообщение о том, что в мусорном баке вблизи жилого многоквартирного дома обнаружено тело новорожденного ребенка без следов насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело… Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование уголовного дела поставлено на контроль.