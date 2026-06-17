Москва17 июнВести.В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Накануне правоохранителям поступило сообщение о том, что в мусорном баке вблизи жилого многоквартирного дома обнаружено тело новорожденного ребенка без следов насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело… Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельствговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Расследование уголовного дела поставлено на контроль.