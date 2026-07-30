Москва30 июлВести.В Петропавловске-Камчатском женщина родила ребенка дома и выбросила его в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным следствия, женщина родила девочку 22 июля в домашних условиях. После этого она поместила дочь в мусорный пакет и выбросила в контейнер у многоквартирного дома на улице Бохняка.
Впоследствии содержимое контейнера вывезено спецтехникой организации по утилизации твердых бытовых отходов. Местонахождение ребенка до настоящего времени не установленосказано в сообщении
Сейчас женщина находится в реанимации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.
Правоохранители устанавливают местонахождение новорожденной на территории по утилизации отходов и опрашивают работников предприятия.