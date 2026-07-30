На Камчатке мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

На Камчатке возбудили дело после убийства матерью новорожденной дочери На Камчатке мать выбросила новорожденную дочь в мусорный бак

Москва30 июл Вести.В Петропавловске-Камчатском женщина родила ребенка дома и выбросила его в мусорный бак, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина родила девочку 22 июля в домашних условиях. После этого она поместила дочь в мусорный пакет и выбросила в контейнер у многоквартирного дома на улице Бохняка.

Впоследствии содержимое контейнера вывезено спецтехникой организации по утилизации твердых бытовых отходов. Местонахождение ребенка до настоящего времени не установлено сказано в сообщении

Сейчас женщина находится в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Правоохранители устанавливают местонахождение новорожденной на территории по утилизации отходов и опрашивают работников предприятия.