В Дагестане задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного ребенка

В Дагестане задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного В Дагестане задержали подозреваемую по делу об убийстве новорожденного ребенка

Москва28 июл Вести.В Дагестане задержали подозреваемую по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 26 марта подозреваемая после рождения ребенка убила его и оставила тело новорожденного мальчика на территории мусорной свалки, расположенной в местности "Аркабаш" города Хасавюрта, где оно впоследствии было обнаружено.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Был проведен значительный объем следственных действий и криминалистических исследований. Ключевую роль в раскрытии преступления сыграла молекулярно-генетическая судебная экспертиза — у местных жителей брали биологические образцы для сравнительного молекулярно-генетического исследования.

В результате очередного исследования экспертами было установлено совпадение части генетического профиля одного из местных жителей с ДНК погибшего ребенка, что свидетельствовало о наличии близкого родства по линии "дедушка — внук". Это позволило следствию определить круг родственников мужчины и выйти на предполагаемую мать ребенка говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Позднее женщина призналась в содеянном, была задержана, а также допрошена в качестве подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.