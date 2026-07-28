Москва28 июлВести.В Дагестане задержали подозреваемую по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, 26 марта подозреваемая после рождения ребенка убила его и оставила тело новорожденного мальчика на территории мусорной свалки, расположенной в местности "Аркабаш" города Хасавюрта, где оно впоследствии было обнаружено.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Был проведен значительный объем следственных действий и криминалистических исследований. Ключевую роль в раскрытии преступления сыграла молекулярно-генетическая судебная экспертиза — у местных жителей брали биологические образцы для сравнительного молекулярно-генетического исследования.
В результате очередного исследования экспертами было установлено совпадение части генетического профиля одного из местных жителей с ДНК погибшего ребенка, что свидетельствовало о наличии близкого родства по линии "дедушка — внук". Это позволило следствию определить круг родственников мужчины и выйти на предполагаемую мать ребенкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Позднее женщина призналась в содеянном, была задержана, а также допрошена в качестве подозреваемой.
Расследование уголовного дела продолжается.