В Пензенской области 24-летнюю женщину обвиняют в убийстве 4-летней племянницы

В Пензенской области 24-летняя женщина зарезала четырехлетнюю племянницу В Пензенской области 24-летнюю женщину обвиняют в убийстве 4-летней племянницы

Москва9 июл Вести.В Пензенской области 24-летняя жительница села Кувак-Никольское обвиняется в убийстве четырехлетней племянницы. Об этом сообщило СУ СКР РФ по региону на своем сайте.

Следственными органами СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 4-летней девочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ) говорится в публикации Следкома

По версии следствия, в ночь на 4 июля девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ребенку удар ножом в грудь. Девочка скончалась на месте. Утром тело обнаружила мать погибшей.

Обвиняемая к тому времени скрылась, однако в тот же день ее задержали. Суд заключил ее под стражу.

Орудие преступления изъято. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.