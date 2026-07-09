Москва9 июлВести.В Пензенской области 24-летняя жительница села Кувак-Никольское обвиняется в убийстве четырехлетней племянницы. Об этом сообщило СУ СКР РФ по региону на своем сайте.
Следственными органами СК России по Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 4-летней девочки (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)говорится в публикации Следкома
По версии следствия, в ночь на 4 июля девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла ребенку удар ножом в грудь. Девочка скончалась на месте. Утром тело обнаружила мать погибшей.
Обвиняемая к тому времени скрылась, однако в тот же день ее задержали. Суд заключил ее под стражу.
Орудие преступления изъято. В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.