В Красноярском крае женщину обвиняют в убийстве малолетней дочери Жительнице Ачинска предъявлено обвинение в убийстве малолетней дочери

Москва9 июл Вести.В Ачинске 32-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве малолетней дочери. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия на платформе MAX.

Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение 32-летней жительнице Ачинска в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) говорится в публикации Следкома

По версии следствия, 27 июня текущего года женщина под предлогом похода в магазин вывела ребенка из дома, привела к железнодорожным путям в безлюдное место, где задушила прутом. После этого она оставила тело в растительности на насыпи и автостопом добралась до Красноярска, Томска и Новосибирска.

Тело девочки обнаружили 5 июля в ходе поисковых мероприятий. Причиной расправы стала личная неприязнь, которую обвиняемая испытывала к своей матери, мужу и убитому ребенку.

После задержания фигурантка дала признательные показания и в ходе следственного эксперимента на месте продемонстрировала, как именно совершила преступление.

Суд заключил ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.