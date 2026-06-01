В Подмосковье вынесли приговор иностранцу, убившему 5-месячную дочь из-за плача

Москва1 июн Вести.В подмосковных Люберцах суд вынес приговор в отношении 29-летнего иностранца, признанного виновным в убийстве своей 5-месячной дочери. Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Признан виновным в убийстве пятимесячного ребенка, а также истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего… Назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 19 ноября 2024 года. Согласно выводам следствия, фигурант разозлился из-за того, что младенец долго плачет, и несколько раз ударил его по голове.

Также установлено, что осужденный периодически избивал свою беременную сожительницу и ее маленькую дочь.