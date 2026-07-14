Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии в деле о похищении человека

В Москве мужчину осудили на 6 лет колонии за похищение человека Суд в Москве приговорил мужчину к 6 годам колонии в деле о похищении человека

Москва14 июл Вести.Симоновский районный суд города Москвы признал виновным фигуранта уголовного дела по статье о похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

Инцидент произошел на улице Малая Тульская в конце декабря 2025 года. Мужчина силой затолкал знакомую в свой автомобиль, заблокировав центральный замок.

Она смогла выбежать из машины и скрыться от нападавшего 34-летнего мужчины в подъезде дома. После она обратилась в правоохранительные органы.

Приговором Симоновского районного суда г. Москвы ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы написано в канале СК Москвы

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.