Москва22 июнВести.Суд приговорил 67-летнего Сергея Пая к 2 годам 2 месяцам заключения за похищение и убийство собаки. Об этом прокуратура Москвы сообщила в MAX.
Уточняется, что подсудимого признали виновным в краже и жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
Укравший и убивший собаку Сергей Пай приговорен к 2 годам 2 мес. лишения свободыговорится в сообщении
По данным суда, 7 ноября 2025 года на улице Флотская в Новой Москве Пай похитил у гаражного бокса ГСК пса породы бордер колли, принадлежавшего местному жителю. Он посадил собаку по кличке Сима в свою машину и уехал с ней.
Остановившись в безлюдном месте, осужденный взял из автомобиля нож и молоток и убил животное.
Наказание Пай будет отбывать в колонии-поселении.