Сергея Пая приговорили к 2 годам 2 месяцам заключение за кражу и убийство пса

Похитивший и убивший собаку Сергей Пай приговорен к 2 годам 2 месяцам колонии Сергея Пая приговорили к 2 годам 2 месяцам заключение за кражу и убийство пса

Москва22 июн Вести.Суд приговорил 67-летнего Сергея Пая к 2 годам 2 месяцам заключения за похищение и убийство собаки. Об этом прокуратура Москвы сообщила в MAX.

Уточняется, что подсудимого признали виновным в краже и жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Укравший и убивший собаку Сергей Пай приговорен к 2 годам 2 мес. лишения свободы говорится в сообщении

По данным суда, 7 ноября 2025 года на улице Флотская в Новой Москве Пай похитил у гаражного бокса ГСК пса породы бордер колли, принадлежавшего местному жителю. Он посадил собаку по кличке Сима в свою машину и уехал с ней.

Остановившись в безлюдном месте, осужденный взял из автомобиля нож и молоток и убил животное.

Наказание Пай будет отбывать в колонии-поселении.