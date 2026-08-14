Молдаванин осужден на 16 лет за нападение 25-летней давности в Лесосибирске

Гражданин Молдовы заочно осужден в Лесосибирске за нападение 25-летней давности Молдаванин осужден на 16 лет за нападение 25-летней давности в Лесосибирске

Москва14 авг Вести.Шестнадцать лет колонии строгого режима заочно назначил суд в Лесосибирске гражданину Молдовы за преступление, совершенное 25 лет назад, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел летом 2001 года. Двое мужчин – граждане Молдовы и Украины – узнали, что супруги-предприниматели из Лесосибирска хранят дома доллары и золотые украшения. Подготовив орудия преступления и дождавшись, когда хозяйка квартиры останется одна, они забрались на козырек подъезда и через балкон проникли в квартиру. Там они убили собаку, бросившуюся защищать свою территорию.

Затем мужчины потребовали у хозяйки деньги и ценности. Женщину избивали руками, ногами и монтировкой, угрожали пистолетом, пока она не рассказала, где спрятаны сбережения. Но и после этого нападение не прекратилось: потерпевшую ударили монтировкой по голове, связали, уложили лицом вниз и закрыли голову одеждой и подушками. Решив, что женщина не выживет, мужчины забрали валюту и украшения и ушли написали в пресс-службе

Однако соседи вызвали милицию, которая нашла женщину без сознания, но живой, и доставила ее в больницу.

Одного из нападавших — гражданина Украины — задержали вскоре после преступления. Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй участник нападения — гражданин Молдовы — покинул Россию и долгие годы скрывался от следствия отметили в ведомстве

Однако в последнее время представители правоохранительных органов получили дополнительные доказательства причастности мужчины. Дело было направлено в суд Прокуратура утвердила ему обвинение и направила уголовное дело в суд, где мужчину признали виновным в разбое и покушении на убийство с особой жестокостью, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Осужденный по-прежнему находится в розыске. Срок наказания начнут исчислять с момента его фактического задержания или передачи России.