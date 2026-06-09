В Сысерти вынесли приговор по делу 26-летней давности об убийстве семьи цыган Убившего цыганскую семью на Урале приговорили к 19 годам колонии

Москва9 июн Вести.Сысертский районный суд приговорил к 19 годам колонии мужчину, убившего двоих цыган в Арамиле в ночь на 27 сентября 1999 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в MAX.

Преступление произошло во дворе частного дома на улице Чапаева. Основанием стала личная неприязнь. По имеющимся данным, житель Серова Виктор Бороздин и его соучастник подъехали к дому знакомых, и хозяин впустил их во двор. Однако вместо разговора на мужчину направили пистолет Макарова и застрелили. На шум вышла жена убитого, и с ней тоже расправились.

Преступники вошли в дом, осмотрели его и уехали, убедившись, что никого нет. Все это время там находилась девятилетняя дочь убитых – она спряталась и таким образом спаслась.

Суд признал Виктора Бороздина виновным в убийстве двух человек. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 19 лет 4 месяцев колонии строгого режима говорится в сообщении

Сам подсудимый, однако, вину не признал и ссылался на алиби. Он утверждал, что в день убийства находился в другом населенном пункте и покупал лошадей, а его отпечаток мог остаться в доме убитых, так как он ранее ходил к ним в гости. Алиби не подтвердилось, в то время как баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, а также показания свидетелей убедили суд в виновности мужчины.