В Ингушетии суд оправдал мужчину, обвинявшегося в убийстве двух человек

Москва25 мая Вести.Верховный суд Ингушетии вынес оправдательный приговор 30-летнему Адаму Балаеву, обвинявшемуся в убийстве двух человек. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы республики в своем Telegram-канале.

По версии следствия, вечером 30 апреля 2022 года у дома на улице Речной в селении Мужичи Сунженского района Балаев во время ссоры произвел из автомата АКС-74 не менее 11 выстрелов в двух мужчин. Потерпевшие скончались на месте.

На заседании 15 апреля 2026 года коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. Подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда.

25 мая текущего года Верховный суд республики вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью Балаева к совершению преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). За оправданным признано право на реабилитацию.

Решение суда пока не вступило в законную силу – у сторон есть право обжаловать его в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции.