Москва4 авгВести.Тимирязевский суд Москвы приговорил к 15,5 года лишения свободы гражданина Белоруссии, который до смерти запытал своего знакомого утюгом ради денег на выпивку, сообщает MK.RU.
По сведениям издания, трагедия произошла в июле прошлого года в квартире дома на Клязьминской улице Москвы.
45-летний рабочий-бетонщик и его знакомый пришли в гости к приятелю, с которым раньше выпивали, и заявили, что он обязан угостить их алкоголем.
Когда он отказался, преступники стали прижигать его утюгом, а потом избивать, вооружившись еще и вентиляторомговорится в публикации
Мужчина не выдержал, сообщил пин-код от банковской карты, а затем потерял сознание.
Злоумышленники положили его тело в ванну, чтобы создать видимость утопления, забрали мобильный телефон жертвы и скрылись.
Как стало известно позднее, за сданный в скупку аппарат они выручили 1500 рублей и потратили деньги на свои нужды.
Московские следователи задержали белоруса и доказали его вину, пишет газета.