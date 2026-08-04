Приезжий из Белоруссии убил знакомого утюгом ради денег на выпивку

Ради выпивки приезжий из Белоруссии до смерти запытал утюгом приятеля в Москве Приезжий из Белоруссии убил знакомого утюгом ради денег на выпивку

Москва4 авг Вести.Тимирязевский суд Москвы приговорил к 15,5 года лишения свободы гражданина Белоруссии, который до смерти запытал своего знакомого утюгом ради денег на выпивку, сообщает MK.RU.

По сведениям издания, трагедия произошла в июле прошлого года в квартире дома на Клязьминской улице Москвы.

45-летний рабочий-бетонщик и его знакомый пришли в гости к приятелю, с которым раньше выпивали, и заявили, что он обязан угостить их алкоголем.

Когда он отказался, преступники стали прижигать его утюгом, а потом избивать, вооружившись еще и вентилятором говорится в публикации

Мужчина не выдержал, сообщил пин-код от банковской карты, а затем потерял сознание.

Злоумышленники положили его тело в ванну, чтобы создать видимость утопления, забрали мобильный телефон жертвы и скрылись.

Как стало известно позднее, за сданный в скупку аппарат они выручили 1500 рублей и потратили деньги на свои нужды.

Московские следователи задержали белоруса и доказали его вину, пишет газета.