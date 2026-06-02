Жителя Москвы осудили на 6 лет за избиение мужчины железным прутом

Москва2 июн Вести.В Москве суд вынес приговор в отношении мужчины, ударившего приятеля металлическим прутом во время конфликта возле ресторана. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на улице Петровка. Между фигурантом и его знакомым начался конфликт, который перерос в избиение ручкой для закрытия жалюзи.

К 6 годам колонии общего режима приговорен мужчина, ударивший металлическим прутом знакомого... 40-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Приговор в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.