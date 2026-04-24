В Москве будут судить живодера, похитившего и убившего бордер-колли Симу

Дело о жестоком убийстве бордер-колли Симы в Новой Москве дошло до суда В Москве будут судить живодера, похитившего и убившего бордер-колли Симу

Москва24 апр Вести.В Москве завершено расследование уголовного дела о краже и жестоком убийстве собаки породы бордер-колли осенью 2025 года. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Щербинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего мужчины. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба), п. "в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье и гибель, совершенное из хулиганских побуждений, с применением садистских методов) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ноябре возле гаражей на улице Флотской. По версии следствия, 67-летний фигурант схватил Симу, затолкал в машину и увез в безлюдное место, где насмерть забил ножом и молотком.

Живодеру может грозить до пяти лет лишения свободы. Вину в краже и убийстве животного он признал.