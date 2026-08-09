В Туле женщина погибла, сорвавшись с балкона при попытке уйти от знакомого

В Туле мужчина не выпускал женщину из дома, она сорвалась с 5 этажа и разбилась В Туле женщина погибла, сорвавшись с балкона при попытке уйти от знакомого

Москва9 авг Вести.В Туле Следственный комитет предъявил обвинение местному жителю в незаконном лишении свободы знакомой, повлекшем ее гибель. Об этом сообщило СУ СК России по Тульской области на своем сайте.

Следователем следственного отдела по Пролетарскому району города Тулы СУ СК РФ по Тульской области предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) говорится в публикации

Следствие установило, что 10 мая 2026 года женщина пришла в гости к знакомому, и тот не позволил ей покинуть квартиру. Пытаясь выбраться, она решила спуститься через балкон, но не удержалась и упала с высоты пятого этажа. Полученные травмы оказались смертельными - она скончалась на месте.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и выяснять все обстоятельства трагедии.