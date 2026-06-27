Обвиняемый в убийстве и расчленении знакомой отправлен в СИЗО в Тульской области

В Тульской области арестовали мужчину, убившего и расчленившего знакомую Обвиняемый в убийстве и расчленении знакомой отправлен в СИЗО в Тульской области

Москва27 июн Вести.Донской городской суд отправил под стражу на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомой, сообщила Объединенная пресс-служба судов Тульской области в мессенджере МАХ.

В ходе следствия установлено, что в период с 18.00 25 мая по 11.05 26 июня гражданин Т., находясь в квартире, ножом умышлено нанес знакомой … не менее двух ударов в шею. После чего, убедившись, что женщина мертва, обвиняемый, с целью сокрытия следов преступления, используя нож, расчленил тело, оставив часть органов в помещениях квартиры, а также часть органов сокрыл в неустановленном следствием месте написали в пресс-службе

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

Постановление об аресте не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.