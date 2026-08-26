Более 8 лет проведет в колонии житель Бурятии, ограбивший и избивший знакомого

Житель Бурятии получил срок за грабеж и избиение знакомого до смерти Более 8 лет проведет в колонии житель Бурятии, ограбивший и избивший знакомого

Москва26 авг Вести.Восемь лет и три месяца колонии строгого режима и штраф в 50 тысяч рублей получил по приговору суда житель Заиграевского района Бурятии, признанный виновным в незаконном проникновении в чужое жилище, причинении хозяину тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть, и грабеже, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России в мессенджере МАХ.

Следствием и судом установлено, что 28 марта 2026 года ночью мужчина на территории садового товарищества "Восход" ворвался в дом к местному жителю, с которым у него ранее сложились неприязненные отношения, нанес хозяину множество ударов кулаками и металлическим гвоздодером по различным частям тела, после чего похитил из жилища имущество и скрылся. Через некоторое время потерпевший в результате причиненных ему повреждения скончался написали в пресс-службе

Мужчину задержали по горячим следам и отправили под арест на время следствия.