Москва19 авг Вести.Житель Прибайкальского района Бурятии получил 240 часов обязательных работ по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в октябре 2025 года осужденный, несмотря на действующий с 15 августа по 15 ноября запрет на вылов байкальского омуля, незаконно добыл рыбу в акватории реки Селенги (местность Ильинка). Для этого он использовал удочку, оснащенную рыболовной сетью. Своими действиями браконьер причинил ущерб государству