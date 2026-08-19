Москва19 авгВести.Житель Прибайкальского района Бурятии получил 240 часов обязательных работ по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в мессенджере МАХ.
Судом установлено, что в октябре 2025 года осужденный, несмотря на действующий с 15 августа по 15 ноября запрет на вылов байкальского омуля, незаконно добыл рыбу в акватории реки Селенги (местность Ильинка). Для этого он использовал удочку, оснащенную рыболовной сетью. Своими действиями браконьер причинил ущерб государствуотметили в пресс-службе
Суд также взыскал с мужчины сумму причиненного ущерба.
Приговор вступил в законную силу.