Житель Приморья осужден за добычу корня краснокнижного растения Приморец получил семь лет условно за добычу 345 корней дикорастущего женьшеня

Москва28 сен Вести.Житель Приморского края получил семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 50 тысяч рублей за масштабную незаконную добычу корня женьшеня, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в мессенджере МАХ.

Установлено, что в августе 2024 года мужчина добыл не менее 345 корней дикорастущего женьшеня (Panax ginseng) на территории охотугодий в Яковлевском и Чугуевском муниципальных округах.

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, мужчина перенес незаконно добытые корни дикорастущего растения женьшень для дальнейшего хранения, а затем незаконно перевез их и продал гражданину КНР. Впоследствии указанные корни… были обнаружены и изъяты в салоне транспортного средства гражданина КНР... В рамках доследственной проверки, в ходе проведенных обысков, также были изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил написали в пресс-службе

Вину в предъявленных обвинениях подсудимый признал.

Приговор вступил в законную силу.