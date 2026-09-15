Полиция Приморья изъяла у местного жителя почти 1,2 тысячи кустов конопли

Возбуждены уголовные дела по факту культивирования и хранении конопли в Приморье Полиция Приморья изъяла у местного жителя почти 1,2 тысячи кустов конопли

Москва15 сен Вести.В Приморском крае на территории ЗАТО Фокино полиция изъяла крупную партию наркосодержащих растений, 1190 кустов конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Стражи порядка осмотрели прилегающую территорию и частный дом 52-летнего жителя Фокино. У него были обнаружены и изъяты 1190 кусты и 700 граммов высушенных частей маньчжурской конопли. Экспертиза это подтвердила. Мужчина пояснил, что выращивал марихуану, высушивал и хранил для личного потребления.

Возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений в крупном размере отмечается в сообщении

В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Идет расследование уголовных дел.