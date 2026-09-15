Москва15 сенВести.В Приморском крае на территории ЗАТО Фокино полиция изъяла крупную партию наркосодержащих растений, 1190 кустов конопли, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Стражи порядка осмотрели прилегающую территорию и частный дом 52-летнего жителя Фокино. У него были обнаружены и изъяты 1190 кусты и 700 граммов высушенных частей маньчжурской конопли. Экспертиза это подтвердила. Мужчина пояснил, что выращивал марихуану, высушивал и хранил для личного потребления.
Возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений в крупном размереотмечается в сообщении
В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Идет расследование уголовных дел.