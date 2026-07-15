Почти 1 тыс. кустов конопли обнаружена в огороде жителя Приморья

В огороде жителя Приморья обнаружили почти 1 тыс. кустов конопли Почти 1 тыс. кустов конопли обнаружена в огороде жителя Приморья

Москва15 июл Вести.Сотрудники полиции обнаружили на приусадебном участке 41-летнего жителя Михайловского округа Приморского края плантацию конопли, а также более килограмма марихуаны. Об этом сообщает региональное Управление МВД России.

У приморца изъяли наркосодержащие растения рода конопли (Cannabis) в количестве 964 куста, общей массой 22985,9 г.; наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой 1218,3 г.; части наркосодежащего растения конопля (растения рода Cannabis) массой 1251,5 г уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В отношении наркоагрария возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ.