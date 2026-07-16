Москва16 июлВести.В деревне Монделево Ленинградской области был задержан 36-летний местный житель, выращивавший коноплю на своих дачных участках. Заведено уголовное дело, сообщает полиция Санкт-Петербурга.
В двух соседних домах правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота 89 кустов каннабиса и порядка 17,5 кг готовой растительной массы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФсказано в сообщении полиции
Мужчину поместили в изолятор временного содержания.