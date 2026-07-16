Жителя Ленобласти задержали за найденные 17,5 кг марихуаны и 89 кустов каннабиса

В Ленобласти у местного жителя изъяли крупную партию наркотиков, он задержан Жителя Ленобласти задержали за найденные 17,5 кг марихуаны и 89 кустов каннабиса

Москва16 июл Вести.В деревне Монделево Ленинградской области был задержан 36-летний местный житель, выращивавший коноплю на своих дачных участках. Заведено уголовное дело, сообщает полиция Санкт-Петербурга.

В двух соседних домах правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота 89 кустов каннабиса и порядка 17,5 кг готовой растительной массы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ сказано в сообщении полиции

Мужчину поместили в изолятор временного содержания.