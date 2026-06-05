На даче в Нижегородской области полиция обнаружила наркоферму

Нижегородские полицейские нашли наркоферму на даче в Кстовском районе На даче в Нижегородской области полиция обнаружила наркоферму

Москва5 июн Вести.В Нижегородской области полиция выявила наркоферму в Кстровском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

На улице Голованова в квартире 58-летней ранее судимой нижегородки сотрудники ОКОН городской полиции обнаружили 30 пакетиков "зип-лок" с неизвестным веществом растительного происхождения говорится в сообщении

Экспертиза показала, что в 20 пакетиках содержится наркотическое вещество каннабис массой 6,63 гр. 39-летний знакомый хозяйки квартиры назвал адрес своей дачи в Кстовском районе, где сотрудники полиции нашли 22 больших и 68 маленьких кустов растений, а также 12 ламп и фильтр.

Все изъятое пройдет экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.