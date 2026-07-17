Житель нижегородской деревни развел в своей квартире наркоплантацию конопли В Нижегородской области в квартире местного жителя нашли "плантацию" конопли

Москва17 июл Вести.В Нижегородской области мужчина устроил в своей квартире в деревне Соболиха целую наркоплантацию. При досмотре его места жительства силовики обнаружили сразу семь горшков с коноплей и контейнеры с остатками растения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Во время осмотра в жилище 51-летнего судимого мужчины найдены растущие в горшках 7 стеблей конопли, а также банки и контейнеры с остатками растения. Городецкие полицейские выяснили, что злоумышленник разбил сад для личного употребления урожая говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточняется, что такое решение принято с учетом его состояния здоровья.

Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.