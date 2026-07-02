Полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю на даче в Подмосковье

Москвич выращивал коноплю в горшках на даче в Ленинском округе Полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю на даче в Подмосковье

Москва2 июл Вести.Сотрудники полиции задержали жителя Москвы, который, по версии следствия, выращивал коноплю в горшках на даче в Ленинском округе. Об этом сообщает ГУ МВД России по области в мессенджере MAX.

Чтобы заниматься незаконной деятельностью, 59-летний мужчина изучил в интернете соответствующую литературу, закупил семена каннабиса и нужное оборудование, а после разместил гроубоксы в бытовом помещении в поселке Лопатино.

Полицейские изъяли 63 горшка с растениями, визуально схожими с коноплей, а также коробку, банку и два пакета с растительным веществом. Кроме того, оперативники нашли канистры с жидкостью, электронные весы, фильтры и светодиодные лампы… Содержимое пакетов является наркотическим средством - марихуаной массой более полукилограмма рассказала начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова

Возбуждено уголовное дело, суд поместил фигуранта под стражу.