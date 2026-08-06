Жительница Биробиджана выращивала на даче почти 400 кустов конопли МВД: полицейские у жительницы ЕАО изъяли почти 400 кустов конопли

Москва6 авг Вести.В Биробиджанском районе сотрудники полиции изъяли у местной жительницы 395 кустов конопли, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

В полицию Биробиджана поступила анонимная информация о том, что в селе Раздольное садоводы используют свой земельный участок для выращивания запрещенных растений. Сотрудники полиции осмотрели территорию дома, обнаружили в огороде 50-летней хозяйки кусты дикорастущей конопли с признаками культивирования, а также миску с массой бурого цвета и полимерный пакет с растительной массой. Экспертиза показала, что в нем - 347, 2 грамма марихуаны.

Всего полицейскими с агроном на земельном участке обнаружено и изъято 395 кустов марихуаны отмечается в сообщении

По словам подозреваемой, иногда она употребляет смесь табака с марихуаной. В июле она обнаружила в огороде кусты конопли, которые пропалывала и окучивала.

В отношении нее возбуждены уголовные дела о незаконном культивировании растений, содержащих наркотики. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.