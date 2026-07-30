Москва30 июл Вести.Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Биробиджанский" и представители районной администрации обнаружили очаги произрастания дикорастущей конопли рядом с селами Алексеевка и Димитрово, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Полицейскими уничтожены четыре очага наркосодержащих растений, площадь которых составила 2,62 га… Все обнаруженные растения были извлечены с корнем и уничтожены путем сжигания на месте обнаружения отметили в ведомстве

Так правоохранители пресекли разрастание конопли до более существенных размеров.