Москва30 июлВести.Сотрудники полиции уничтожили два очага произрастания наркосодержащих растений на дачных участках Анучинского района, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.
Так, в районе села Пухово полицейские обнаружили очаг произрастания конопли на территории одного из дачных участков. В ходе опроса 61-летний местный житель пояснил, что выращивал растения с целью личного потребления. Изъято более 67 кустов запрещенного растениянаписали в ведомстве
Житель села Рисовое 46 лет выращивал в огороде опийный мак. У него изъято более 35 кустов.
При помощи спецтехники наркосодержащие растения были уничтожены. В отношении хозяев участков возбуждены уголовные дела по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.