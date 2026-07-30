Полицейские Приморья уничтожили дикорастущую коноплю на дачных участках Два незаконных посева наркосодержащих растений уничтожили полицейские Приморья

Москва30 июл Вести.Сотрудники полиции уничтожили два очага произрастания наркосодержащих растений на дачных участках Анучинского района, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Так, в районе села Пухово полицейские обнаружили очаг произрастания конопли на территории одного из дачных участков. В ходе опроса 61-летний местный житель пояснил, что выращивал растения с целью личного потребления. Изъято более 67 кустов запрещенного растения написали в ведомстве

Житель села Рисовое 46 лет выращивал в огороде опийный мак. У него изъято более 35 кустов.

При помощи спецтехники наркосодержащие растения были уничтожены. В отношении хозяев участков возбуждены уголовные дела по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.