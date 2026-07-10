У жителя Приморья в огороде полицейские обнаружили 42 куста маньчжурской конопли

В Приморье выявлена плантация маньчжурской конопли У жителя Приморья в огороде полицейские обнаружили 42 куста маньчжурской конопли

Москва10 июл Вести.В Уссурийске полицейские пресекли незаконную культивацию наркосодержащих растений 35-летним жителем села Глуховка, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Во дворе частного дома на улице Октябрьской полицейские изъяли 42 куста растений маньчжурской конопли. Результаты исследований подтвердили принадлежность изъятых растений к категории наркосодержащих.

В отношении наркоагрария возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотики отмечается в сообщении

Хозяин наркоплантации пояснил, что выращивал коноплю для собственного употребления без цели сбыта.