Москва9 июлВести.Сотрудники полиции обнаружили в огороде жителя Красноармейского округа Приморья плантацию мака, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Полицейские на приусадебном участке в частном доме 61-летнего жителя села Рощино обнаружили и изъяли 209 растений. Экспертиза показала, что это опийный мак массой 1380 граммов.
В отношении наркоагрария возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотики.отмечается в сообщении
Подозреваемому грозит лишение свободы до восьми лет.