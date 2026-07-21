Полиция в ЕАО задержала перевозившего на попутке пакет марихуаны мужчину В Биробиджанском районе задержан перевозивший наркотики пассажир иномарки

Москва21 июл Вести.В селе Птичник Биробиджанского района полицейские задержали пассажира инормарки, перевозившего наркотики, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

Установлено, что 18-летний житель Биробиджана перевозил пакет с растительной массой со специфическим запахом. Со слов подозреваемого, части дикорастущей конопли он сорвал в лесополосе для личного употребления. В город он добирался на попутном автомобиле. Экспертиза установила, что изъятое вещество является марихуаной массой 596,9 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков отмечается в сообщении

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.