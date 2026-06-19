В Биробиджане полицейские изъяли гашишное масло, хранившееся в холодильнике Почти 3 грамма гашишного масла нашли полицейские в холодильнике биробиджанца

Москва19 июн Вести.Почти 3 грамма гашишного масла обнаружили сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в квартире 28-летнего жителя Биробиджана, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

В ходе оперативных мероприятий полицейские нашли в ванной комнате гражданина бумажный лист с табачной массой со специфическим запахом.

При обследовании жилого помещения полицейские также нашли в холодильнике полимерный сверток с веществом бурого цвета и полимерную бутылку со специфическим налетом. Согласно проведенному экспертами-криминалистами исследованию, изъятое является наркотическим веществом – гашишным маслом весом 2,9 граммов написали в пресс-службе

Гражданин рассказал, что собрал макушки дикорастущей конопли и изготовил масло для себя. Подозреваемый от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный материал за потребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке наркотиков без цели сбыта в значительном размере.