Житель ЕАО получил штраф за хранение наркотиков Полицейские оштрафовали жителя ЕАО за хранение гашишного масла и сухой конопли

Москва29 июл Вести.К административной ответственности привлекли 50-летнего жителя села Даниловка Смидовичского района за хранение наркотических средств, сообщила пресс-служба УМВД России по Еврейской автономной области в мессенджере МАХ.

Сотрудники полиции в рамках операции "Мак 2026" обнаружили в гараже у мужчины пакет с сухой растительной массой со специфическим запахом, а также миску с веществом темно-бурого цвета, которое, по данным экспертизы, оказалось гашишным маслом.

Мужчина признался, что осенью прошлого года на своем приусадебном участке он обнаружил дикорастущие растения, которые он сорвал, принес домой и высушил. Часть наркотического средства употребил путем курения, а оставшуюся убрал в пакет и хранил в гараже. О запрещенном веществе забыл, так как прекратил употреблять наркотические средства в декабре прошлого года отметили в пресс-службе

Участковый уполномоченный составил в отношении фигуранта административный протокол по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ.