Полиция Хабаровска задержала подозреваемых в организации наркомагазина Полиция Хабаровска задержала вероятного организатора наркомагазина с подельником

Москва6 авг Вести.Полиция Хабаровска задержала двоих 25-летних молодых людей, организовавших через мессенджер интернет-магазин по продаже гашишного масла, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в мессенджере МАХ.

При задержании на улице Тихоокеанской подозреваемые пытались скрыться на автомобиле, но были блокированы полицией и ОМОНом. В ходе обысков и осмотра тайников изъято около 2,6 грамма наркотиков, весы и упаковочные материалы отметили в пресс-службе

Мужчины отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В их отношении составлены административные протоколы.

Возбуждены уголовные дела. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.