Москва28 июл Вести.Хабаровские полицейские при поддержке бойцов Росгвардии пресекли работу трех подпольных интим-салонов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю. Сеть салонов действовала в двух городах — во Владивостоке и Хабаровске. Там бизнес по оказанию интимных услуг под видом массажных процедур существовал несколько лет.

Заведения располагались в помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами и мини-барами, а оказываемые там услуги маскировались под процедуры релаксации отметила полиция Хабаровского края в соцсети "ВКонтакте"

Полицейские задержали двое организаторов: 32-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Также был арестован бухгалтер салона. В ведомстве уточнили, трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.