Студент потерял 180 тыс. рублей из-за мошенников, предлагавших интимные услуги

Москва21 мая Вести.В Хабаровском крае 19-летний студент лишился 180 тыс. рублей из-за мошенников, которые предлагали в интернете интимные услуги. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Молодой человек воспользовался сайтом интимных услуг, но после оплаты "администратор" заявил о технических проблемах и попросил повторить платеж через банкомат. Схема повторилась 14 раз, в итоге студент перевел более 180 тысяч рублей поясняется в канале ведомства в мессенджере MAX

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводится расследование.