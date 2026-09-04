Более 30 кустов конопли обнаружили полицейские на участке жителя Приамурья Житель Райчихинска Приамурья задержан за культивирование и переработку конопли

Москва4 сен Вести.Житель Райчихинска 1966 года рождения задержан полицией по подозрению в культивировании, заготовке, переработке и хранении наркосодержащих растений в крупном размере, сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области в мессенджере МАХ.

В ходе оперативно розыскных мероприятий на приусадебном участке злоумышленника полицейские обнаружили 32 куста дикорастущей конопли, 838 граммов марихуаны, 12,38 грамма гашишного масла. Все изъятые вещества направлены на экспертизу написали в пресс-службе

Мужчина пояснил, что употребляет наркотики, поэтому выращивал коноплю для собственных нужд. Весной он высадил растения в теплицу и ухаживал за ними. Часть урожая успел собрать, просушить и переработать в запрещенные вещества, а за оставшимися растениями продолжал ухаживать.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере. Дела будут соединены в одно производство.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вину признал полностью. Расследование продолжается.