В Приморье полицейские пресекли незаконное культивирование и хранение конопли МВД: у жителя Приморья изъяли 283 куста конопли с признаками культивирования

Москва11 сен Вести.Полицейские в Хорольском округе Приморского края на приусадебном участке 57-летнего местного мужчины обнаружили и изъяли 283 куста конопли с признаками культивирования массой 33 700 граммов, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Кроме того, были обнаружены высушенные части растения массой 756,6 граммов конопли. Подозреваемый признателся в употреблении наркотиков. По его словам, весной на его участке самопроизвольно взошла конопля. Он стал за ней ухаживать. Часть подросших кустов сушил в сарае для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела о незаконном приобретении, хранении и культивировании в крупном размере наркотических растений отмечается в сообщении

Ведется расследование уголовных дел. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.