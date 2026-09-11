Москва11 сен Вести.МВД: у жителя Еврейской автономной области изъяли 29 кустов конопли

Полицейские в Смидовичском районе Еврейской автономной области обнаружили на приусадебном участке 46-летнего местного жителя 29 кустов конопли с признаками культивации, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается отмечается в сообщении

Во дворе стражи порядка нашли пакет с высушенными частями растения, экспертиза подтвердила, что в пакете находилась марихуана весом почти 80 граммов. Хозяин признался, что, во дворе обнаружил выросшие кусты дикорастущей конопли, решил ухаживать за ними с целью дальнейшего потребления.