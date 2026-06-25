За покушение на убийство из-за испорченных цветов житель Приморья получил 7 лет

Житель Приморья получил 7 лет за покушение на убийство из-за испорченных цветов За покушение на убийство из-за испорченных цветов житель Приморья получил 7 лет

Москва25 июн Вести.Суд в Партизанске приговорил 74-летнего местного жителя к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство соседа. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как отмечается, причиной конфликта стали поврежденные цветы на клумбе. Так, по данным ведомства, после ссоры мужчина выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в грудь потерпевшему и скрылся.

В итоге его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Суд также постановил конфисковать автомобиль, на котором перевозилось оружие.

Кроме того, с осужденного взыскали 700 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.